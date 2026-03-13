Mandorlo in Fiore, in Prefettura lo scambio dei doni con i gruppi folk internazionali





I gruppi internazionali del 78°Mandorlo in Fiore sono stati ricevuti questa mattina dal Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per il tradizionale scambio di doni. La cerimonia si è svolta nell’atrio del Palazzo della Provincia Regionale, alla presenza delle più alte cariche provinciali. Presente anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, a fare gli onori di casa, affiancato dall’assessore comunale Carmelo Cantone e da Giuseppe Pendolino Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Un’atmosfera di festa, un momento di gioia, allegria, tradizioni e cultura vissuto tra le delegazioni dei gruppi partecipanti al Festival del Folklore di Agrigento per testimoniare attraverso la danza e la musica la diversità tra le culture e soprattutto i principi di pace e concordia tra i popoli.

Nel pomeriggio la tanto attesa Fiaccolata dell’Amicizia: tutti i gruppi partecipanti sfileranno, a partire dalle 17, per le vie di Agrigento davanti a migliaia di persone.