Licata, giovane operaio precipita da un ponteggio: grave in ospedale

Ancora un grave incidente sul lavoro. In un cantiere di Licata, dove operano diverse imprese e numerosi lavoratori, un giovane operaio è precipitato da un ponteggio ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Agrigento. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

“L’episodio riaccende con forza il tema della sicurezza nei cantieri. La FILLEA CGIL di Agrigento ribadisce con determinazione che la sicurezza sul lavoro non può essere considerata un aspetto secondario. La cosiddetta patente a punti, evidentemente, ma da sola non basta. Servono controlli rigorosi, presenza costante degli organi ispettivi (in Sicilia gli organici dell’Ispettorato del Lavoro sono praticamente vuoti) e sanzioni severe per chi non rispetta le regole. La vita e la salute dei lavoratori non possono dipendere da una semplice decurtazione di punti che all’occorrenza basta pagare per averne altri”. Questa la denuncia a firma del segretario generale del Sindacato Francesco Cosca, Segretario Generale della FILLEA CGIL di Agrigento, il quale esprime la propria vicinanza e solidarietà al lavoratore infortunato e alla sua famiglia e chiede interventi immediati e concreti da parte degli organi di controllo affinché episodi come questo non si ripetano.