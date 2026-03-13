Carabinieri cercano scooter rubato e trovano borsone con 15 chili di hashish

L’intensa attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori portata avanti quotidianamente dal Comando Provinciale di Catania, ha consentito di scovare un ingente quantitativo di droga nascosto in un garage condominiale.

In serata, infatti, una squadra dei Carabinieri di Piazza Giovanni Verga è stata impiegata, come di consueto, in un servizio volto al contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione ai furti di veicoli che, soprattutto nelle aree urbane più popolose, rappresentano un fenomeno particolarmente diffuso. In tale contesto, a seguito del furto di una motocicletta dotata di sistema di localizzazione satellitare, i militari stavano seguendo il segnale GPS del mezzo rubato, che indicava un’area nei pressi di un complesso condominiale del quartiere di Librino.

Gli operanti si sono quindi recati sul posto per verificare la presenza del veicolo e, con la collaborazione dei residenti, hanno avviato un controllo sistematico dei garage presenti all’interno dello stabile, chiedendo ai proprietari di aprire le saracinesche dei rispettivi box, per consentire le verifiche necessarie al rintraccio della motocicletta.

Durante l’attività di controllo dell’area interessata, tuttavia, l’attenzione dei militari è stata attirata da un voluminoso borsone occultato in uno dei suddetti locali, non apparso riconducibile ad alcuno dei condomini.

Il borsone, pertanto, è stato immediatamente ispezionato e, al suo interno, sono stati così scoperti numerosi panetti di hashish accuratamente confezionati, per un peso complessivo di circa 15,350 chilogrammi. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato ovviamente sequestrato a carico di ignoti.

Il rinvenimento, sebbene inatteso rispetto all’attività originariamente avviata per il recupero della motocicletta rubata, ha consentito comunque di sottrarre al mercato dello spaccio una rilevante quantità di droga che, con ogni probabilità, era stata temporaneamente occultata nell’area condominiale in attesa di essere smerciata.