Mandorlo in fiore, ecco come cambia la circolazione in occasione della sfilata di domenica

In occasione della giornata conclusiva del “77° Mandorlo in Fiore” ecco come cambia la circolazione stradale nelle vie e piazze interessate alla sfilata dei gruppi folkloristici in programma domenica 16 marzo.

a) PIAZZA PIRANDELLO:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza e divieto di circolazione dalle ore 08.00 del 16.03.2025, suscettibile di modifiche in presenza di concomitanti esigenze, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli automezzi delle Forze dell’Ordine;

Quanti provenienti dalla via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane e via Barone, dovranno transitare per la via Amendola;

I residenti nelle Vie Orfane e Barone potranno raggiungere le loro abitazioni attraversando Piazza Pirandello (lato panificio) fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

b) VIA GARIBALDI:

Divieto di circolazione, ambo i sensi, dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza, compresa la via Dott. Giovanni Finazzi Agrò;

c) PIAZZA SINATRA:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

I residenti nelle Vie Orfane e Barone, provenienti da via P. Nenni, potranno raggiungere le loro abitazioni attraversando Piazza Pirandello (lato panificio) fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

d) VIA ATENEA:

Chiusura al transito veicolare dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza e divieto di sosta con rimozione, già esistente, ad eccezione di residenti e dei bus folkloristici;

e) PIAZZALE ALDO MORO:

Divieto di sosta con rimozione su tutta la piazza dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza (inteso: lato Bar Milano, lato Centro Estetica e lato Unicredit); Divieto di circolazione su tutta la piazza dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza (inteso: lato Bar Milano, lato Centro Estetica e lato Unicredit);

f) PIAZZA VITTORIO EMANUELE:

Divieto al transito veicolare in direzione Piazza Marconi dalle ore 08.00 del 16.03.2025 – altezza poste italiane- con possibilità per chi proviene dalla via Imera, di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto Garibaldi;

g) VIA IMERA:

Divieto di sosta con rimozione (lato destro) dall’incrocio del viadotto Garibaldi fino a Piazzale Rosselli dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza e divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza, fatta

eccezione per i pullman che accompagneranno i visitatori, bus navetta, taxi e mezzi di soccorso e delle FF.PP.;

h) PIAZZA MARCONI:

Divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza e divieto di circolazione dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

i) SALITA CONIGLIO

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza e divieto di circolazione dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

j) VIALE DELLA VITTORIA:

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza, dal civico 243 (Ufficio Postale) e l’incrocio con Piazza Marconi; Chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi dall’altezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza, ad eccezione dei residenti ed autorizzati;

k) VIA GRAMSCI :

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza ad eccezione dei mezzi dei gruppi folkloristici;

Divieto di circolazione ai pullman turistici dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

l) VIA F. CRISPI:

Divieto al transito veicolare dall’incrocio con via L. Sturzo a Piazza Marconi dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza, con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti dalla via L. Sturzo;

Divieto al transito veicolare dall’incrocio con le vie Demetra e U. La Malfa in direzione Piazza Marconi dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza; Sarà consentito il transito ai Taxi, N.C.C., mezzi degli addetti stampa e quanti muniti di PASS, fino all’incrocio della Salita Coniglio;

m) VIA DELLE TORRI:

Divieto al transito veicolare dal cd. Trivio Torri a Piazza Marconi dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

n) VIA EMPEDOCLE:

Divieto al transito veicolare dall’imbocco del tunnel Piedigrotta a Piazza Marconi, dalle ore 08.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

o) VIA ACRONE:

Si rimanda alla vigente Ordinanza;

p) VIA RAGAZZI DEL 99 (intesa anche P.le Rosselli):

Divieto di sosta su ambo i lati, dall’imbocco da via Cicerone fino all’imbocco della bretella viadotto Garibaldi -in uscita-, dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

q) BRETELLA VIADOTTO GARIBALDI -in uscita- :

Divieto di sosta sul lato sinistro, dall’imbocco da Piazzale Rosselli, dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza;

r) PIAZZA UGO LA MALFA:

Divieto di sosta su tutta la piazza dalle ore 00.00 del 16.03.2025 fino a cessata esigenza, ad eccezione dei bus turistici e degli autobus navetta;

s) VIALE LA LOGGIA:

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione ad eccezione dei bus dei gruppi folkloristici, fino a cessata esigenza;

SOSTA BUS DEI GRUPPI:

Sul lato destro – direzione piazzale cimitero- della Via Gramsci sosteranno i bus che accompagneranno i gruppi folkloristici partecipanti al 77° Mandorlo in Fiore . Nelle suddetta via, sarà consentita la sosta ai veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Antincendi ed eventuali mezzi autorizzati dal Comando della Polizia Locale;

AREE DI PARCHEGGIO

Autoveicoli pubblici e privati :

a) Piano San Gregorio cd. “Parcheggio Blu” (solo autovetture) ;

b) Parcheggio multipiano via Empedocle cd. “Parcheggio Rosso” (solo autovetture); c) Piazzale Caos Casa Pirandello cd. “Parcheggio Giallo” (solo pullman); d) Viale Sicilia Fontanelle cd. “Parcheggio Verde”( autovetture e pullman) ; e) Piazzale Ugo La Malfa cd. “Parcheggio Arancio” (autovetture e pullman);

Autobus turistici

Quanti provenienti da SS 640 – SS 115 – SS 122 possono lasciare i passeggeri in Piazzale Ugo La Malfa – cd. “Parcheggio Arancio”-, e li potranno sostare fino ad esaurimento posti, al completamento del quale, andranno a sostare al Piazzale Caos “Casa Pirandello” cd. “Parcheggio Giallo”;

Dal piazzale Ugo La Malfa ripartiranno per le rispettive località di provenienza percorrendo Via Ugo La Malfa, Via Crispi,Via Panoramica dei Templi, Rotonda Giunone.

Quanti provenienti da SS 118 e SS 189, possono lasciare i passeggeri in Piazzale Rosselli ed andranno a sostare lungo il Viale Sicilia fraz. Di Fontanelle – cd. “Parcheggio Verde”;

Altri automezzi pubblici o privati:

Quanti provenienti da SS 640 – SS 115 – SS 122 andranno a sostare al parcheggio di Piano San Gregorio cd. “Parcheggio Blu” da dove è previsto il servizio di navetta; (si rimanda al punto “servizio di navetta”);

Quanti provenienti da SS 118 e SS 189 andranno a sostare al parcheggio di Viale Sicilia Fontanelle cd. “Parcheggio Verde” da dove è previsto il servizio di navetta; (si rimanda al successivo punto “servizio di navetta”);

A fattor comune, i passeggeri dovranno essere prelevati dallo stesso luogo di sbarco;

Servizio di Navetta :

La TUA, Trasporti Urbani Agrigento, con propria missiva avente prot. 72/2025/DG del 12.03.2025 ha fatto pervenire al Comune di Agrigento la disponibilità ad effettuare il servizio di navetta a titolo gratuito con il seguente itinerario:

A) Dalle ore 08.30 alle ore 15.30

Con Bus TUA

Andata:

Villaseta (rotatoria) – Porta V – Via La Loggia – Parcheggio “Blu” Piano San Gregorio – Panoramica dei Templi (Tempio di Giunone) – Via Crispi – Parcheggio “Arancio” Piazzale Ugo La Malfa;

Ritorno:

Parcheggio “Arancio” Piazzale Ugo La Malfa – Via Petrarca – Passeggiata archeologica _ Villaseta (rotatoria);

Con Bus SAIS Trasporti s.p.a.

Andata e Ritorno:

Viale Sicilia Fontanelle cd. “Parcheggio Verde” – Viadotto Imera – bretella Piazzale Rosselli – Piazzale Rosselli e viceversa;

B) Dalle ore 08.30 alle ore 15.30

1° percorso:

Tempio di Giunone – Tempio di Ercole – Villaseta (rotatoria);

2° percorso:

Tempio di Giunone – Piano San Gregorio “Parcheggio Blu” a scendere dalla panoramica dei Templi –

3° percorso:

Tempio di Ercole – Piano San Gregorio “Parcheggio Blu” – Tempio di Giunone (Panoramica dei Templi a salire) – Via Crispi – Piazzale Rosselli – Tempio di Ercole – Piano San Gregorio “Parcheggio Blu” – Tempio di Giunone (Panoramica dei Templi a salire) – Via Crispi – Piazzale Rosselli;

4° percorso – con Bus Sais Trasporti s.p.a.:

Piazzale Rosselli – bretella Rosselli – Viadotto Imera – parcheggio Viale Sicilia Fontanelle cd. “Parcheggio Verde”

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Si deroga all’obbligo di circolare lungo i marciapiedi o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per quanti transitano lungo le vie e le piazze interessate dalla sfilata;

2. Si derogano dalla presente ordinanza le FF.PP., mezzi di soccorso ed ambulanze, Taxi, N.C.C., mezzi degli addetti stampa e quanti muniti di PASS rilasciato dagli organizzatori, fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità;

3. Si intendono revocate le autorizzazioni rilasciate in precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle vie rientranti nel percorso della sfilata, eventualmente contrastanti con la presente regolamentazione pro tempore;

4. Si intendono derogate le presenti norme per tutti coloro che sono muniti di speciali autorizzazioni o che si trovano in condizioni di disabilità;

5. Vengono sospese tutte le autorizzazioni ad occupare il suolo comunale con tavoli, sedie e altri ostacoli lungo il tragitto della manifestazione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

E’ facoltà del personale della Polizia Locale, che sarà impiegato nei servizi istituzionali delle aree interessate alle sfilate ed alle esibizioni dei gruppi, in base a quanto stabilito dagli artt. 38 comma 2° e 43 c. 5 del Codice della Strada, provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie, per sopravvenute esigenze connesse ad altre eventuali manifestazioni collaterali alla Festa.

A discrezione del personale della Polizia Locale impegnato nella manifestazione, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti e l’adozione di ulteriori limitazioni alla circolazione stradale finalizzati a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

Al termine del periodo indicato ripristinare la segnaletica preesistente.