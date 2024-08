Manifestazione acqua, contestato il presidente del cda Aica Settimio Cantone

Oltre duemila persone hanno partecipato ad Agrigento alla manifestazione contro la crisi idrica organizzata dal comitato #Vogliamolacqua. Il corteo partito da piazza Cavour ha raggiunto la prefettura. Momenti di tensione si sono registrati quando il presidente di Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, Settimio Cantone è stato contestato dalla folla e sono intervenute le forze dell’ordine. “Sono venuto serenamente perché anche io come Aica, volevo manifestare il disagio della società contro questo stato di cose. Non abbiamo potere divinatori, l’acqua che abbiamo distribuiamo alla provincia, però c’è qualcuno che non ha gradito la mia presenza e siccome voglio che tutto scorra per il verso giusto mi allontano per non creare disordini”, ha detto ai microfoni di Grandangolo Agrigento, Cantone dopo essersi allontano dal corteo.