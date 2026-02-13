Manutenzione di ponti e viadotto sulle strade provinciali, pubblicata gara d’appalto 

Pubblicato sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it (sez.gare e appalti) il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo tre strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ovvero le SP n. 6 Licata-Ravanusa, n. 7 Licata-Riesi e la SPR ex regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea.. L’importo a base d’asta è di 484.000,00 euro più Iva, compresi 14.200 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e i lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna. Si tratta anche in questo caso di un progetto finanziato con fondi statali di cui al D.M. del 5/5/2022 – programma sessennale 2024/2029.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 5 marzo 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, trattandosi di procedura di gara integralmente telematica e con inversione procedimentale, Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 6 marzo 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16551