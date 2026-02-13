Agrigento

Manutenzione di ponti e viadotto sulle strade provinciali, pubblicata gara d’appalto 

Per la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo la SP n. 6 Licata-Ravanusa, n. 7 Licata-Riesi e la SPR ex regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Pubblicato sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it (sez.gare e appalti) il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo tre strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ovvero le SP n. 6 Licata-Ravanusa, n. 7 Licata-Riesi e la SPR ex regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea.. L’importo a base d’asta è di 484.000,00 euro più Iva, compresi 14.200 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e i lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna. Si tratta anche in questo caso di un progetto finanziato con fondi statali di cui al D.M. del 5/5/2022 – programma sessennale 2024/2029.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 5 marzo 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, trattandosi di procedura di gara integralmente telematica e con inversione procedimentale, Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 6 marzo 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento). 

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16551

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Violenza sessuale sulla figlia minorenne della compagna, arrestato 35enne
Canicattì

Sanità, tre nuove “case della comunità” in provincia: ecco dove
Agrigento

Manutenzione di ponti e viadotto sulle strade provinciali, pubblicata gara d’appalto 
Catania

“Fattorini” della droga bloccati dalla polizia, due arresti
Mafia

Gli vogliono togliere il figlio, boss al giudice: “Non voglio che mio figlio finisca in carcere”
Trapani

Appartamento trasformato in piazza di spaccio con telecamere, 3 arresti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv