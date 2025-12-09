Manutenzione straordinaria di edifici scolastici, pubblicata gara d’appalto
Diciotto gli edifici scolastici della provincia di Agrigento che saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria: ecco quali
E’ disponibile sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando di gara relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria di un nuovo gruppo di immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (gruppo 8, del quale segue elenco). Anche questa gara verrà effettuata in modalità integralmente telematica ed inversione procedimentale e pertanto saranno ammesse esclusivamente le offerte presentate tramite la piattaforma certificata Maggioli.
L’appalto ha un importo a base d’asta di 1.600.000,00 euro più Iva (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio, e le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 19 gennaio 2026 (apertura delle offerte telematiche nella sala Gare del Libero Consorzio in via Acrone 27 – Agrigento alle ore 8:30 del successivo 20 gennaio 2026). I lavori dovranno essere ultimati entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. “E’ il secondo progetto di manutenzione che consentirà di migliorare le condizioni generali di altre diciannove sedi delle scuole di nostra competenza” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “con un cospicuo impegno di somme in bilancio, ulteriore risposta alle esigenze del nostro territorio”.
Gli interventi interesseranno i seguenti Istituti scolastici
1) IPSCEOA “N.Gallo”-I.T.G. “F. Brunelleschi” Via Quartararo Pittore, Agrigento
2) LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE “Politi” succursale – ” PLESSO EX “Fodera via Cimarra, 5 – Agrigento
3) I.I.S.“FERMl”- I.P.I.A. “Fermi” (locali ASI-CAP) – Aragona
4) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore – Bivona
5) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso ITCG “Panepinto” via Contrada S. Filomena SS118 -Bivona
6) I.I.S.“ARCH|MEDE”- Liceo Scientifico M.T. Calcutta Via Crispi – Cammarata
7) I.I.S.“ARCHlMEDE”- I.P.I.A. “Archimede” via Monsignor Padalino – Casteltermini
8) I.I.S.“ARCH|MEDE”- Liceo Scientifico “M.T.Ca|cutta” via Kennedy – Casteltermini
9) I.I.S.“FERM|I- l.P.I.A. “Marconi” (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara -Favara
10) I.I.S.“FAZELLO”- plesso Liceo Scientifico “ARCHlMEDE” Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca) – Menfi
11) I.I..S.“DON MICHELE ARENA”- plesso I.P.C. Friscia sede staccata via Pirandello – Menfi
12) I.I.S.“G.B.ODIERNA”- Liceo scientifico “G. B. Odierna” Corso Sicilia – Palma di Montechiaro
13) I.I.S.“G.B. ODIERNA”- plesso “Mattarella” Contrada Carnara – Palma di Montechiaro
14) I.I.S.“FERMl”- I.P.I.A. “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona) – Racalmuto
15) I.I.S.“SAETTA E LIVAT|NO”- Istituto Magistrale “Saetta- Livatino” via Lauricella – Ravanusa
16) I.I.S.“F. Crispi”- Istituto magistrale “F. Crispi” Piazza Zamenhof – Ribera
17) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Marchesa – Sciacca
18) I.I.S.“FAZELLO”- Istituto d’Arte “Bonachia” via De Gasperi – Sciacca
19) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Tonnara – Sciacca