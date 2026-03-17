Agrigento

Scontro tra auto e scooter a Fontanelle, due ragazzini in ospedale

Ad avere la peggio sono stati i due ragazzini - entrambi minorenni - a bordo del mezzo a due ruote. I giovani sono stati trasferiti in ospedale con un’ambulanza

Pubblicato 1 ora fa
Da Sandro Catanese

Un incidente stradale è avvenuto questa sera lungo viale Sicilia, arteria che attraversa il popoloso quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e uno scooter.

Ad avere la peggio sono stati i due ragazzini – entrambi minorenni – a bordo del mezzo a due ruote. I giovani sono stati trasferiti in ospedale con un’ambulanza. Illeso, invece, il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che si sono occupati dei rilievi che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 

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