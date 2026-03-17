Mafia

Voto di scambio, ex deputato Ferrigno condannato a 10 anni di carcere

Il politico, candidato alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana del 2022, avrebbe accettato la promessa del mafioso di Carini, Giuseppe Lo Duca, di procurargli i voti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 10 anni per voto di scambio politico mafioso inflitta in primo grado all’ex deputato di Forza Italia Salvatore Ferrigno. Secondo l’accusa, l’esponente politico, candidato alle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana del 2022, avrebbe accettato la promessa del mafioso di Carini, Giuseppe Lo Duca, di procurargli i voti in cambio di soldi e dell’impegno a soddisfare gli interessi dei clan.

Lo Duca ha scelto l’abbreviato e la sua condanna a 11 anni è ormai definitiva). L’imputato è stato parlamentare nazionale di Forza Italia nella circoscrizione Esteri nel 2006 e nel 2022 era candidato alle regionali con la formazione politica di Raffaele Lombardo. Agli atti dell’inchiesta, coordinata dalla Dda diretta da Maurizio De Lucia, è confluito un video che documentava la consegna del denaro da parte di Ferrigno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Mafia

Detenuto suicida, aveva iniziato a collaborare con i pm su inchiesta Hydra
Mafia

Voto di scambio, ex deputato Ferrigno condannato a 10 anni di carcere
Agrigento

Il Co.N.Al.Pa. consegna due piantine di alaterno al Questore di Agrigento
di Gioacchino Schicchi

Nuovo contratto non firmato, Siciliacque dà l’ultimatum: “Da domani stop all’acquedotto”
Agrigento

La Giornata Vittime di Mafia sarà celebrata al Parco Livatino
Società

Premio Innovazione Sicilia a Milano: ecco l’impresa del futuro
banner italpress istituzionale banner italpress tv