Voto di scambio, ex deputato Ferrigno condannato a 10 anni di carcere

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 10 anni per voto di scambio politico mafioso inflitta in primo grado all’ex deputato di Forza Italia Salvatore Ferrigno. Secondo l’accusa, l’esponente politico, candidato alle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana del 2022, avrebbe accettato la promessa del mafioso di Carini, Giuseppe Lo Duca, di procurargli i voti in cambio di soldi e dell’impegno a soddisfare gli interessi dei clan.

Lo Duca ha scelto l’abbreviato e la sua condanna a 11 anni è ormai definitiva). L’imputato è stato parlamentare nazionale di Forza Italia nella circoscrizione Esteri nel 2006 e nel 2022 era candidato alle regionali con la formazione politica di Raffaele Lombardo. Agli atti dell’inchiesta, coordinata dalla Dda diretta da Maurizio De Lucia, è confluito un video che documentava la consegna del denaro da parte di Ferrigno.