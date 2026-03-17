Il Co.N.Al.Pa. consegna due piantine di alaterno al Questore di Agrigento
Le due piante hanno trovato dimora nell'aiuola in prossimità dell'area commemorativa del Giusto fra le Nazioni Giovanni Palatucci.
La Caserma della Polizia di Stato “D. Anghelone” di Agrigento ha ricevuto in dono due piantine di Alaterno “Rhamnus alaternus” le quali hanno trovato dimora nell’aiuola in prossimità dell’area commemorativa del Giusto fra le Nazioni Giovanni Palatucci.
La Sezione Provinciale Co.N.Al.Pa. “Beato Rosario Livatino”, nella persona del Presidente Alfonso Scanio e dei suoi stretti collaboratori, ha consegnato al Questore di Agrigento Tommaso Palumbo i due speciali doni. Quest’arbusto mediterraneo rappresenta molto più che una semplice piantina, si pensa, che all’interno del Sito Archeologico della Caserma “D. Anghelone” gli abitanti di Akragas producevano unguenti terapeutici a base di Alaterno.
Il Questore a nome di tutto il personale della Questura di Agrigento ha ringraziato per il graditissimo omaggio sottolineando la vicinanza alle associazioni per promuovono la legalita sul territorio.