La Giornata Vittime di Mafia sarà celebrata al Parco Livatino

Il 21 di Marzo ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La sezione di Agrigento del Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio, la celebrerà presso il “Parco Livatino“ sito in contrada Gasena, area dedicata a tutte le vittime innocenti di mafia e luogo del martirio del Beato Rosario Livatino.

La giornata inizierà con la Celebrazione Eucaristica, che sarà presieduta da mons. Alessandro Damiano arcivescovo metropolita di Agrigento, presso l’Angolo della Preghiera con inizio alle ore 10:30; cui seguirà l’Inaugurazione di diciotto panche in roccia di tufo collocate presso l’”Angolo della Preghiera”. Seguirà la dedicazione di tre piante di Quercus ilex: quercia sempreverde e molto longeva a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino e Rispettive Scorte e a Natale Mondo, un agente della Polizia di Stato ucciso il 14/gennaio/1988. La cui figlia Dorotea farà una breve testimonianza;Alle scuole presenti saranno consegnati dei libri, sul tema della legalità e della salvaguardia ambientale, ai rappresentanti degli Istituti Scolastici presenti; Sarà ricordato Gesualdo Bufalino, Letterato e Poeta, che per quelle stragi scrisse i versi dal titolo “Chiuso per lutto” che saranno interpretati dall’attrice Lia Rocco.

Per l’occasione sarà presente il maestro violinista Ugo Adamo che darà il suo prezioso contributo.