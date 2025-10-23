Agrigento

Maurizio Pace eletto presidente nazionale dell’Enpaf

Maurizio Pace, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento, alla guida dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (Enpaf) per i prossimi quattro anni

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Maurizio Pace, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento, alla guida dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (Enpaf) per i prossimi quattro anni.

“Si tratta – spiega il presidente Pace – di un percorso al quale ho dedicato il mio impegno in tutti questi anni, considerato che sono stato delegato dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti a rappresentare proprio la Federazione all’interno dell’Enpaf, mantenendo una posizione di cambio di passo come, d’altronde, richiesto dalla categoria. Oggi l’Enpaf è fortemente patrimonializzato e, purtroppo, scontenta le aspettative degli iscritti. La mia elezione e la realizzazione di questo percorso sono condivisi dai colleghi con i quali abbiamo un obiettivo comune: gratificare i pensionati, avvicinare i giovani al loro percorso di costruzione previdenziale e, soprattutto, rendere l’Enpaf la casa comune di tutti i farmacisti. Non mi riferisco soltanto ai titolari ma anche ai collaboratori con le loro aspettative, agli ospedalieri, ai liberi professionisti, ai colleghi che lavorano negli esercizi di vicinato. Dobbiamo guardare a un Ente che comprenda la totalità di tutti gli iscritti, creando delle proiezioni di un nuovo percorso che veda come protagonisti gli iscritti all’Ordine nazionale”.

Non è mancata, di certo, la soddisfazione del vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento, Marcella Nuara, che a nome di tutto l’Ordine ha espresso “orgoglio e soddisfazione per questo importante traguardo, certa che il presidente Pace saprà guidare l’Ente con la competenza, la visione e la dedizione che da sempre lo contraddistinguono. La prestigiosa nomina è un importante riconoscimento al valore professionale e all’impegno istituzionale del presidente Pace, da anni punto di riferimento per la categoria a livello provinciale e nazionale”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Scossa di terremoto ai piedi dell’Etna
Mafia

Mafia, sequestrati beni per un milione di euro ad esponente del clan Attanasio
Apertura

Bomba carta esplode sotto casa dell’assessore Fabrizio Ferrandelli
Agrigento

Ubriaco al volante finisce corsa contro auto parcheggiata, denunciato 
Agrigento

Polizia locale, nuova raffica di controlli nel centro cittadino: multe e sequestri 
Agrigento

Maurizio Pace eletto presidente nazionale dell’Enpaf