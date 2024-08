Maxi incendio tra Monserrato e Piano Gatta, distrutti trenta alberi: è doloso 

Momenti di panico per un maxi incendio che negli scorsi giorni ha divorato oltre trenta alberi di mandorle in un fondo agricolo tra Monserrato a Piano Gatta. Il terreno è di proprietà di una pensionata agrigentina. La natura del rogo dovrebbe essere dolosa e sarebbero diversi i punti di innesco. Le fiamme, in breve tempo, hanno inghiottito gli alberi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle fiamme.