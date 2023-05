Medici e avvocati a confronto sul tema: “La figura giuridica del medico nel Diritto penale e civile”

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento in collaborazione con l’Ordine

degli Avvocati si stanno confrontando sul tema “La figura giuridica del medico nel Diritto penale e civile”. Il convegno, che ha avuto inizio questo pomeriggio all’hotel Dioscuri di San Leone, si concluderà nel pomeriggio di domani. Ad aprire i lavori di oggi Santo Pitruzzella, presidente Omceo Agrigento, con le relazioni di Salvatore Cardinale già presidente della Corte d’appello di Caltanissetta, Salvatore Vella, procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento, Vincenza Gaziano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento.

“È senz’altro importante sapere quali siano le responsabilità di un medico – afferma Santo Pitruzzella – conoscere le leggi, la perizia, individuare i compiti della dirigenza e avere contezza perfino dell’importanza del consenso informato, dell’anamnesi, della cartella clinica, della registrazione dei dati, … Credo, alla luce dei contenziosi che spesso si verificano in sanità, sia utile conoscere anche le responsabilità civile e penale legate alla professione. Certo, non è che curi meglio il paziente conoscendo le leggi ma, sicuramente, questo aggiunge maggiore consapevolezza in ambito professionale”.