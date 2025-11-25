“Memorie della Regia Scuola Normale di Girgenti”, Incontro  al Libero Consorzio

Si e’ svolto, questa mattina, presso l’aula consiliare “ Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un interessante incontro per affrontare la questione della violenza di genere sulla storia dell’istruzione femminile.

Un’ iniziativa organizzata dall’archivio di Stato di Agrigento nell’ambito del progetto denominato “Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica” .

Come sottolineato dall’intervento di Rossana Florio, Direttore dell’Archivio di Stato, la giornata del 25 novembre 2025 – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – rappresenta la seconda tappa di un percorso di riflessione storica, sociale e culturale, nella quale la storia delle istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento diventa il tema principale.

Presenti le massime autorità civili e militari con in testa il Prefetto Salvatore Caccamo, il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il vicario del Prefettura Elisa Vaccaro, il Comandante della Guardia di Finanza Gabriele Baron, il vice questore Chiara Sciarabbà, la Dirigente scolastica del Liceo Politi Milena Siracusa, la Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Libero Consorzio Maria Antonietta Testone, il Direttore della Casa Circondariale Di Lorenzo Anna Puci, Sara Piotto, Capo servizio personale marittimo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e gli studenti del Liceo scientifico e delle scienze umane Politi.

Gli studenti del Liceo Politi, alla fine, hanno presentato il progetto didattico realizzato nel corso dell’esperienza vissuta presso l’Archivio di Stato di Agrigento e l’intervento della giornalista, scrittrice Ester Rizzo, autrice del volume “Il labirinto delle perdute”.

Un incontro, come rimarcato dal Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, che mette al centro la Donna e le Istituzioni e valorizza la dimensione sociale del patrimonio archivistico nel processo di ricostruzione della memoria collettiva.

Al termine dell’incontro si e’ svolta, davanti la panchina di fronte il Palazzo della Provincia, simbolo della giornata contro la violenza sulle donne, un momento di spettacolo realizzato dalle ragazze del Liceo Scientifico Politi.