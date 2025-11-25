Palma di Montechiaro

Violenza contro le donne, una panchina rossa nella caserma di Palma di Montechiaro

Una panchina rossa, simbolo universale di memoria e impegno contro ogni forma di violenza di genere

Pubblicato 14 secondi fa
Da Redazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cooperativa Sociale “Il Gattopardo”, questa mattina, ha donato alla Stazione Carabinieri di Palma di Montechiaro una Panchina Rossa, simbolo universale di memoria e impegno contro ogni forma di violenza di genere.

La panchina – realizzata in legno e recante la scritta commemorativa “…e ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai…” – è stata collocata all’interno della Stazione Carabinieri, dove diventerà luogo simbolico di riflessione e presidio di legalità. Il suo colore richiama idealmente il “posto vuoto” lasciato dalle donne vittime di femminicidio, diventando un monito quotidiano contro ogni forma di abuso e sopraffazione. La donazione rappresenta un’iniziativa positiva e coerente con i valori istituzionali dell’Arma a beneficio della collettività.

Alla semplice ma sentita cerimonia erano presenti i rappresentanti delle Istituzioni, della Cooperativa “Il Gattopardo”, realtà impegnata nel sostegno e nella protezione delle donne vittime di violenza, e alcuni cittadini, in un momento condiviso di riflessione civile. Durante l’iniziativa è stato ribadito l’impegno quotidiano dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati di violenza domestica, con particolare riferimento all’ascolto e al supporto delle vittime e alla collaborazione con i centri antiviolenza del territorio.

L’Arma dei Carabinieri rinnova la propria vicinanza a tutte le donne che subiscono violenze, ricordando che il numero unico di emergenza 112 è sempre attivo e che è possibile rivolgersi alle Stazioni Carabinieri del territorio per ogni richiesta di aiuto.

