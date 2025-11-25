Roberto Vecchioni in concerto ad Agrigento il 2 maggio

Il Palaforum “Giuseppe Bellavia” di Agrigento annuncia un nuovo, prestigioso appuntamento della stagione 2025/2026. Sabato 2 maggio 2026, alle ore 21, Roberto Vecchioni farà tappa ad Agrigento con il suo nuovo spettacolo “Tra il silenzio e il tuono – Tour”, un percorso narrativo e musicale che unisce canti, monologhi e poesia.

La data agrigentina arricchisce una programmazione che si consolida data dopo data: la stagione si aprirà il 29 novembre 2025 con Marco Masini e proseguirà con l’omaggio a Lucio Dalla, in programma sabato 28 marzo 2026. L’arrivo di Vecchioni conferma l’impegno del Palaforum nel costruire un polo culturale stabile per la città e per la provincia, capace di attrarre figure di primo piano della scena nazionale. Il tour prende il nome dall’ultimo lavoro letterario dell’artista (“Tra il silenzio e il tuono”, Einaudi 2024) e nasce parallelamente al successo del recente libro L’orso bianco era nero, rimasto per settimane ai primi posti delle classifiche. Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, tra cui Agrigento.

La struttura del concerto: La prima parte è dedicata ai brani dell’album L’infinito, certificato Disco d’Oro, e alle figure che “hanno battuto il destino”. La seconda ripercorre invece alcune tra le canzoni più note del repertorio, seguendo il filo che ha portato il cantautore alla sua idea di infinito: amare la vita comunque sia, con le sue incertezze e le sue gioie. «Il silenzio appartiene allo spirito, il tuono alla vita vissuta» spiega Vecchioni. «È un viaggio tra personaggi che hanno amato e combattuto e tra le canzoni che hanno segnato il mio percorso».

La band storica

Lucio Fabbri – pianoforte e violino

Massimo Germini – chitarra acustica

Antonio Petruzzelli – basso

Roberto Gualdi – batteria

Un artista che unisce letteratura e musica

Tra i padri della canzone d’autore italiana, Vecchioni affianca alla discografia — 38 album pubblicati — una lunga attività letteraria con saggi, romanzi, traduzioni e collaborazioni prestigiose, tra cui quella con la Fondazione INDA per il Prometeo incatenato. È inoltre ospite fisso del programma In altre parole di Massimo Gramellini.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e TicketZeta e alla biglietteria dello Sport Village di Agrigento (contrada Esa Chimento – Villaggio Mosè)