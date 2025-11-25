Giudiziaria

Cellulari in carcere, 35 indagati: c’è anche Niko Pandetta

Nell'inchiesta su droga e telefonini nel carcere al Pagliarelli di Palermo oltre al cantante neomelodico Niko Pandetta

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nell’inchiesta su droga e telefonini nel carcere al Pagliarelli di Palermo oltre al cantante neomelodico Niko Pandetta, nipote dello storico boss catanese Turi Cappello, erano stati arrestati anche alcuni agenti penitenziari che in cambio di soldi avrebbero consentito l’accesso nell’istituto penitenziario di telefonini e droga. Gli arresti sono scattati lo scorso 23 maggio nel corso dell’indagini condotta dai carabinieri e dagli agenti della polizia penitenziaria.

I sostituti procuratori Daniele Sansone e Antonio Carchietti hanno fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini per 35 dei 48 indagati. Per una decina era stato disposto il giudizio immediato. L’avviso di conclusioni indagini è stato notificato oltre che per Pandetta, anche ad Alfredo Abbate, Alessio Alario, Francesco Bertolino, Claudio Caruso, Salvatore Castiglione, Denise Cataldo, Francesco Cerniglia, Andrea Gianluca Cintura, Salvatore Paolo Cintura, Eugenio D’Alleo, Giovanna Di Fatta, Salvatore Di Giovanni, Daniele Di Napoli, Alex Di Vita, Marco Ercoleo, Luigi Falzone detto “Alessandro”, Orazio Fuselli, Paolo Giacalone, Emanuele Lanza, Antonino Lo Nigro, Nunzio Piccolo, Fabio Machì, Antonino Manzo, Roberto Mendolia, Riccardo Orlando, Salvatore Puleo detto “il nano”, Vincenzo Ragusa, Angelo Sciolino, Alessandro Tutone, Roberto Ventimiglia, Deborah Ventimiglia, Vincenzo Vinci, Ivan Zuccarà e Carlo Zammito.

Secondo quanto emerso dalle indagini i detenuti non avrebbero esitato a mettere in atto violenti pestaggi contro chi non si sarebbe piegato alle loro regole. Fatta luce anche sul presunto tariffario degli stupefacenti smerciati all’interno del carcere: “Una canna al prezzo di tre pacchi di sigarette, cioè circa 20 euro, un grammo di hashish tra i 100 e i 150 euro – come riporta l’ordinanza – un grammo di cocaina che può costare anche 500-600 euro, ho visto vendere due canne anche 20-30 pacchi di tabacco, di cui ogni pacco costa 6,70 euro. Per i telefoni si dovevano sborsare 500 euro e c’è chi ha guadagnato 15 mila euro in un mese e mezzo”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

L’alleanza tra i clan di Porto Empedocle e Villaseta, 17 indagati 
Giudiziaria

Cellulari in carcere, 35 indagati: c’è anche Niko Pandetta
Agrigento

“Memorie della Regia Scuola Normale di Girgenti”, Incontro  al Libero Consorzio
Cultura

Roberto Vecchioni in concerto ad Agrigento il 2 maggio
Cronaca

Polizia arresta due donne specialiste in furti in supermercato
Ultime Notizie

“Comune virtuoso nella gestione finanziaria”: importante riconoscimento per Santo Stefano di Quisquina
banner italpress istituzionale banner italpress tv