Politica

Verso le elezioni, Giuseppe Di Rosa si candida a sindaco di Agrigento

Presentati i simboli delle prime due liste civiche che sosterranno la candidatura

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Nella serata di ieri, in un noto locale agrigentino, si è svolta una partecipata riunione delle associazioni aderenti al progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale”, alla presenza dei referenti dei comitati cittadini, dei gruppi territoriali e di numerosi sostenitori.

All’ordine del giorno, la decisione sulla linea politica in vista della prossima tornata elettorale comunale. Dopo un ampio e costruttivo confronto sui programmi e sulle priorità per la città, è stata presa all’unanimità la decisione di presentare un candidato proprio alla carica di Sindaco di Agrigento.

La scelta è ricaduta, in modo naturale e condiviso, su Giuseppe Di Rosa, figura conosciuta per il suo impegno civico, la sua esperienza nel campo amministrativo e la costante attività di denuncia e proposta a favore della collettività.

«Abbiamo deciso di dare ad Agrigento una guida civica, libera da logiche di partito e capace di restituire dignità e normalità alla città», dichiarano i promotori del progetto. «Giuseppe Di Rosa incarna i valori e la determinazione che da anni ispirano il nostro lavoro sul territorio.»

Durante l’incontro sono stati inoltre presentati i simboli delle prime due liste civiche che affiancheranno la candidatura di Di Rosa, espressione diretta delle associazioni e dei movimenti che fanno parte del progetto. Altre liste sono in fase di definizione e saranno rese note nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni verrà comunicata la data ufficiale della presentazione pubblica della candidatura e dei simboli alla città di Agrigento, nel corso di un incontro aperto ai cittadini e alla stampa.

banner italpress istituzionale banner italpress tv