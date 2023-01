MiC, nominata la Giuria per la selezione della Capitale della Cultura 2025

E’ stata nominata la Giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2025. Entro il 5 aprile 2023, la Giuria indicherà al Ministro della Cultura la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo per il 2025.

La Giuria è composta da: dott. Mario Sechi, Presidente; dott. Salvatore Adduce; dott. Paolo Asti; prof. Luca Brunese; prof.ssa Maria Luisa Catoni; dott.ssa Luisa Piacentini; prof.ssa Isabella Valente.

La città vincitrice, grazie anche al contributo di un milione di euro messo in palio, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. Questi i 15 dossier presentati al MiC per la candidatura: 1) Agrigento – Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali; 2) Aosta – Aostæ Città Plurale; 3) Assisi (Perugia) – Assisi. Creature e creatori; 4) Asti – Dove si coltiva la cultura; 5) Bagnoregio (Viterbo) – Essere Ponti; 6) Città Metropolitana di Reggio Calabria – Locride 2025. Tutta un’altra storia; 7) Enna – Enna 2025. Il mito nel cuore; 8) Monte Sant’Angelo (Foggia) – Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino; 9) Orvieto (Terni) – Meta meraviglia la cultura che sconfina; 10) Otranto (Lecce) – Otranto 2025. Mosaico di Culture; 11) Peccioli (Pisa) – ValdEra Ora. L’arte di vivere insieme; 12) Pescina (L’Aquila) – La cultura non spopola; 13) Roccasecca (Frosinone) – Vocazioni. La cultura e la ricerca della felicità; 14) Spoleto (Perugia) – La cultura genera energia; 15) Sulmona (L’Aquila) – Cultura è metamorfosi.