Migranti, record di identificazioni a Lampedusa: il plauso del questore Ricifari

E’ record di fotosegnalamenti e pre-identificazioni dei migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Senza che vi siano stati rinforzi di mezzi o personale, i poliziotti della Scientifica della Questura di Agrigento sono riusciti in 4 giorni e 8 ore (da mezzanotte di domenica 23 alle ore 8 di oggi) ad identificare 2.450 migranti. La media è di circa 600 persone al giorno, ai quali non si aggiungono i minorenni che non vengono sottoposti allo stesso iter degli adulti. Un record di identificazioni, realizzate grazie ad alcuni accorgimenti organizzativi, che consente un rapidissimo trasferimento degli ospiti della struttura di primissima accoglienza. “Voglio ringraziare pubblicamente per il record raggiunto il dirigente dell’ufficio Immigrazione, Dario Infurna, il capo di Gabinetto Antonio Squillaci e l’attuale funzionario che si trova all’hotspot: Francesco Sammartino – ha detto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari – , nonché tutti i gli uomini della Scientifica presenti a Lampedusa. A tutti loro voglio estendere i complimenti del dipartimento per i risultati conseguiti”.