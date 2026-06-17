Droga a Favara, giudice “dimentica” sei imputati: sentenza dichiarata nulla 

Il giudice “dimentica” di pronunciarsi nei confronti di sei imputati giudicando – e condannando – soltanto tre persone. Una circostanza decisamente irrituale che oggi ha portato alla dichiarazione di nullità della sentenza e l’azzeramento del processo per i sei coinvolti. Le pene inflitte agli altri tre imputati, che vanno da un anno e quattro mesi a tre anni e otto mesi, sono state confermate. È quanto disposto dalla prima sezione della Corte di appello di Palermo che, contestualmente, ha trasmesso gli atti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento. La vicenda è legata all’inchiesta “Casuzza”, una indagine che ipotizza un traffico di stupefacenti tra Favara e Canicattì.

Il gup dell’epoca ha giudicato soltanto tre dei nove imputati “dimenticando” di pronunciarsi sui capi di imputazione relativi agli altri sei. Una circostanza decisamente irrituale che portò il giudice a dichiararsi incompatibile e i legali della difesa (gli avvocati Sergio Baldacchino, Salvatore Cusumano, Giuseppe Barba, Ninni Giardina, Graziella Vella, Calogero Vetro e Antonella Carlino) a chiedere l’azzeramento di tutti gli atti. Il procedimento passò così ad un altro giudice che, con apposita ordinanza e ripercorrendo quanto accaduto, stabilì che “eventuali vizi possono essere sindacati medianti gli ordinari mezzi di impugnazione; così ritiene anche la giurisprudenza, avendo affermato che la soluzione al vizio dell’omessa pronuncia parziale da parte del giudice di primo grado è, appunto, la declaratoria da parte della Corte di Appello della nullità parziale della sentenza nella parte in cui risulti viziata da omessa pronuncia con conseguente restituzione agli atti al primo giudice.” Corte di appello di Palermo che si è pronunciata dichiarando nulla la sentenza nei confronti dei sei imputati coinvolti.