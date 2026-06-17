Menfi

Raccolta e gestione rifiuti, 624mila euro per il Comune di Menfi

La nota del sindaco Vito Clemente

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Comune di Menfi fa un doppio salto in avanti verso la sostenibilità e l’efficienza. “Abbiamo ottenuto ben due importanti finanziamenti regionali, per un totale complessivo di 624.000 euro, interamente destinati al potenziamento del nostro sistema di raccolta e gestione dei rifiuti”, dichiara il sindaco Vito Clemente.

​Nel dettaglio i due decreti: il primo serve per il Potenziamento del Centro di Raccolta (251.000 €)
​L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione del Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. 929 del 17/06/2026, emanato dal Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana.
Finanziamento specificamente destinato al potenziamento e all’ammodernamento del centro di raccolta rifiuti di Contrada Mandrazzi. Ulteriori risorse per la gestione dei rifiuti (373.000 €) con il Decreto n. 835 del 29 maggio 2026 (sempre del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti). Finanziamento interamente dedicato per potenziare mezzi, strutture e servizi legati alla raccolta differenziata.

    ​”Grazie a queste risorse complessive potremo:Ammodernare radicalmente la struttura di Contrada Mandrazzi.Acquistare nuove attrezzature e mezzi più efficienti.Migliorare la qualità del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio. Offrire ai cittadini un centro più funzionale, moderno e vicino alle loro esigenze quotidiane. Un ringraziamento speciale agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno lavorato per intercettare questi fondi. Menfi continua a investire sul futuro, sul decoro urbano e sulla tutela del nostro straordinario territorio”, continua nella nota il primo cittadino.

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