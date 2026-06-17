Carcere di Agrigento, il sindacato Sappe: “Vengano assegnati almeno altri 50 agenti”

“Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha appreso che a breve la casa circondariale di Agrigento sarà interessata da una importante opera di rinnovamento dei fabbricati detentivi e, per di più, prima del 2027, la capacità ricettiva sarà aumentata di 248 posti.” Lo dichiara in una nota il segretario generale del Sappe, Donato Capece.

“Ora, se effettivamente quanto a noi segnalato dovesse corrispondere al vero, deve essere necessariamente potenziato l’organico al momento presente in Reparto. Allo stato attuale vi è già una notevole carenza, difatti, non per colpa del personale attualmente in servizio, del quale si apprezza la professionalità e il diuturno spirito di sacrificio, è assai difficile fronteggiare i numerosi eventi critici che vengono inevitabilmente a verificarsi. Nello specifico, rispetto all’organico previsto dal Pcd del 23 febbraio 2024, presso il Reparto mancano 18 unità in totale. In realtà. però. questo dato non rappresenta compiutamente la situazione reale, in quanto in sede vi sono più poliziotte del previsto. Il personale maschile mancante è, infatti, di ben 38 unità in totale, 41, invece, se consideriamo solo il ruolo degli agenti/assistenti. Anche presso il Nucleo traduzioni e piantonanti vi sono importanti carenze di personale, con una differenza tra organico previsto e quello presente che si attesta intorno al 40%. In base agli oggettivi dati riportati nella presente, dunque, è del tutto impensabile poter trasferite in Sede altri 248 detenuto senza dapprima implementare i baschi azzurri attualmente in servizio. Alla lue di quanto rappresentato si chiede dapprima conferma in ordine all’implementazione della capacità ricettiva della Casa circondariale di Agrigento e, in caso di risposta affermativa, di fare in modo che in struttura vengano assegnate almeno 50 unità in più rispetto a quelle previste. In tal senso si ricorda che l’attuale scoperta d’organico proietta già vistosi riverberi negativi sia sul piano dell’ordine e della sicurezza interna, sia sul benessere psicofisico dei baschi azzurri” conclude il sindacato.