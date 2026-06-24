Minacce ad agente penitenziario, prosciolto 39enne agrigentino 

Il reato è minaccia semplice e, in assenza di querela, non si può procedere. Il giudice Noemi Genovese ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Giuseppe Sottile, 39 anni, di Agrigento, dall’accusa di aver insultato e minacciato un agente della polizia penitenziaria del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, istituto nel quale l’agrigentino era detenuto.

Sottile è stato arrestato lo scorso dicembre nell’ambito dell’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. In questa vicenda, invece, era accusato di aver rivolto frasi minacciose all’agente: “Qui non ti faccio montare più, sei una pecora, sei una mer… una persona inutile, se ti becco fuori ti faccio del male”.