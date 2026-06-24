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Oggi l’ultimo saluto a Ginevra, la bimba di 7 anni morta in spiaggia a Licata

Lutto cittadino a Ravanusa per l’ultimo saluto alla bimba di 7 anni deceduta tragicamente la scorsa settimana nella spiaggia Marianello di Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Lutto cittadino a Ravanusa per l’ultimo saluto alla bimba di 7 anni deceduta tragicamente la scorsa settimana nella spiaggia Marianello di Licata. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16.30 nella Chiesa Madre del paese. Nella giornata di ieri il medico legale ha eseguito l’autopsia sulla piccola e, al termine delle operazioni, la salma è stata restituita ai familiari. Così il sindaco Pitrola: “Ci stringiamo tutti, con il cuore spezzato, al dolore della famiglia per la prematura e dolorosissima scomparsa della piccola Ginevra. Non ci sono parole adeguate per colmare un vuoto così grande, ma l’intera cittadinanza si unisce in un abbraccio di profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari.”

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