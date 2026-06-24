Petardo in campo durante partita dell’Akragas, denunciato 40enne 

Un quarantenne agrigentino è stato denunciato per aver fatto esplodere un petardo all’interno del terreno di gioco durante la semifinale tra Akragas e Scordia giocata lo scorso 9 maggio allo stadio di Aragona. L’uomo è stato deferito in seguito alle indagini svolte dalla Digos che, analizzando i filmati, sono risaliti all’identità.