Agrigento

Operazioni contro le truffe ad anziani, Comandante elogia i carabinieri 

Un incontro per ringraziare i suoi uomini dopo due importanti operazioni a tutela degli anziani e delle fasce più deboli

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Un incontro per ringraziare i suoi uomini dopo due importanti operazioni a tutela degli anziani e delle fasce più deboli. Presso la caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il Colonnello Nicola De Tullio ha voluto complimentarsi di persona con i militari della Compagnia locale, protagonisti di due recenti blitz sul territorio. La prima operazione ha portato in carcere tre persone accusate, a vario titolo, di rapina aggravata, estorsione continuata e furto aggravato.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Agrigento, ha permesso di smantellare un gruppo criminale specializzato in colpi violenti e ricatti mirati proprio contro vittime vulnerabili e anziane. La seconda attività ha invece bloccato in flagrante una banda di trasfertisti del Catanese — due maggiorenni e un minorenne — specializzati nelle truffe del “finto carabiniere” o del “finto parente”. La banda era entrata in azione a casa di un’anziana, ma la segnalazione di un cittadino e il pronto intervento dei militari hanno rovinato i piani dei malviventi. Un carabiniere si è appostato nei pressi dell’abitazione bloccando il truffatore proprio mentre si faceva consegnare i gioielli d’oro della vittima, mentre i colleghi fermavano i due complici che lo aspettavano in auto poco distanti.

“Questi risultati sono il frutto di un impegno quotidiano fatto di attenzione al territorio, rapidità d’intervento e vicinanza concreta ai cittadini, soprattutto alle fasce più esposte,” ha sottolineato il Colonnello De Tullio nel rivolgere il proprio plauso ai militari.

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