Agrigento

Monserrato, alberi fuori controllo e aiuole invase dai rifiuti: Vullo chiede un intervento urgente

Intervenire con urgenza per ripristinare condizioni di sicurezza, decoro e vivibilità in via Gualtiero Gallo, nel condominio adiacente al curvone di Viale Monserrato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Intervenire con urgenza per ripristinare condizioni di sicurezza, decoro e vivibilità in via Gualtiero Gallo, nel condominio adiacente al curvone di Viale Monserrato. È questa la richiesta avanzata dal Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale, Marco Vullo, che ha predisposto una nota indirizzata al Sindaco, all’Assessore al Verde Pubblico e agli uffici comunali competenti. La situazione segnalata dai residenti riguarda la presenza di alberature i cui rami hanno ormai invaso ampie porzioni delle terrazze degli appartamenti dei primi piani, creando disagi e potenziali pericoli per l’incolumità delle persone. A questo si aggiunge la condizione di incuria delle aiuole, dove si accumulano rifiuti, sterpaglie e materiale vegetale, con il concreto rischio di innesco e propagazione di incendi, soprattutto con l’arrivo della stagione calda.
“Non possiamo aspettare che si verifichi un incidente o un incendio prima di intervenire. La manutenzione del verde pubblico non è soltanto una questione estetica, ma riguarda direttamente la sicurezza dei cittadini e la tutela delle abitazioni”, dichiara Marco Vullo che chiede pertanto un sopralluogo urgente, la
potatura delle alberature, la pulizia straordinaria delle aiuole e una verifica
delle condizioni di stabilità degli alberi, oltre all’attivazione di un programma di manutenzione periodica. “I residenti meritano attenzione e risposte concrete. È necessario che l’Amministrazione intervenga tempestivamente, evitando che situazioni di degrado e mancata manutenzione continuino a gravare sulla quotidianità delle famiglie. La sicurezza e il decoro dei quartieri devono essere una
priorità, senza distinzioni tra centro e periferia”.

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