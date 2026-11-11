Aica, 216 interventi in dieci giornate lavorative in 25 Comuni

Sono 216 gli interventi e le attività che risultano nei rapporti operativi di AICA dal 19 al 30 ottobre: dieci giornate lavorative, 25 Comuni raggiunti. Un lavoro concreto, svolto dalle squadre sul territorio per affrontare guasti, perdite e criticità delle reti e degli impianti. Dal 19 al 23 ottobre i rapporti registrano 115 attività in 18 Comuni; dal 26 al 30 ottobre ne documentano altre 101 in 19 Comuni. Tra le voci figurano 85 espurghi, riparazioni e verifiche sulle reti idriche, interventi su collettori e condotte fognarie, manutenzioni di saracinesche, serbatoi e chiusini, oltre al ripristino di riparazioni già eseguite.

La presenza più intensa è stata registrata a Porto Empedocle, con 33 interventi e attività, e a Favara, con 26. Seguono Raffadali con 17, Agrigento e Ribera con 15 ciascuna, Cattolica Eraclea con 14, quindi Caltabellotta, Licata e Sciacca con 12 ciascuna. Le attività hanno interessato altri 16 Comuni, dal litorale alle aree interne. I rapporti descrivono interventi puntuali e attività di maggiore estensione: ad Aragona sono stati eseguiti nove saggi per la ricerca di una perdita in via Vespucci, indicati come in corso; a Raffadali sono stati effettuati dieci rialzi di chiusini per la manovra della rete. A Sciacca sono proseguiti lavori sul collettore fognario di via Lido e riparazioni idriche in diverse strade; a Porto Empedocle e Favara sono stati registrati numerosi espurghi e interventi sui collettori. Ogni attività concorre alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastrutture locali.

«Dietro ogni dato ci sono persone che ogni giorno raggiungono i Comuni, spesso in condizioni operative complesse, per riparare le reti, individuare le perdite e rispondere alle segnalazioni. Il lavoro degli operai, dei tecnici e del personale aziendale è essenziale per la continuità del servizio e per la tutela delle comunità», dichiarano la Presidente del Consiglio di amministrazione, Dott.ssa Danila Nobile, e il Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino. «La presenza sul territorio è il cuore del servizio idrico: significa intervenire sulle criticità, seguire le lavorazioni e rendicontare ciò che è stato fatto. Queste dieci giornate mostrano un impegno diffuso in 25 Comuni e una rete di attività che prosegue ogni giorno. AICA continuerà a rafforzare il presidio operativo e la collaborazione con le amministrazioni locali, con attenzione alle esigenze concrete dei cittadini». (