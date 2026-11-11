Macellazione clandestina di cavalli, 7 misure cautelari: arrestato anche veterinario

Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, frode nella tracciabilita’ degli animali, commercio di sostanze alimentari nocive e smaltimento illecito di rifiuti speciali i sette destinatari di misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Siracusa e condotto dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanita’ di Ragusa, con il supporto dei Comandi provinciali di Siracusa e Ragusa. Posto agli arresti domiciliari un medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, con l’accusa di avere falsificato e alterato documenti di accompagnamento dei capi, con il coinvolgimento dei titolari dell’impianto.

Un sistema collaudato quello scoperto dagli inquirenti con al centro l’approvvigionamento irregolare di cavalli formalmente registrati come non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano, provenienti da circuiti commerciali clandestini e acquistati a prezzi di favore. L’abbattimento e la successiva macellazione venivano effettuati in un casolare fatiscenti e priva dei necessari requisiti igienico-sanitari di un’azienda zootecnica locale. I prodotti venivano immessi nella filiera della vendita al dettaglio e distribuiti, a prezzi concorrenziali, presso un esercizio di macelleria e svariate attivita’ ambulanti di paninoteca in diversi comuni ricadenti nella provincia di Siracusa. Gli scarti e i sottoprodotti della macellazione erano invece sistematicamente abbandonati e accumulati in maniera incontrollata su terreni adiacenti un asse autostradale della provincia di Siracusa, originando pericolose discariche abusive di rifiuti speciali. Eseguito il sequestro preventivo di 2 milioni di euro disposto dal gip aretuseo, tra cui un mattatoio, una stalla, una macelleria e un’area adibita a discarica abusiva lungo l’asse autostradale.