Catania

Tentano furto a sportello Atm con una pala meccanica, colpo sventato dai carabinieri

Sono in corso le indagini per ricostruire compiutamente la dinamica dell'accaduto e risalire agli autori della spaccata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un tentativo di furto ai danni di un istituto di credito, realizzato con la cosiddetta tecnica della “spaccata”, è stato sventato nella notte a Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, i militari della Stazione di Passopisciaro e di Randazzo, supportati dai colleghi della Radiomobile e da quelli dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Randazzo e da personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo, sono intervenuti lungo la SS 120, presso una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino, dove alcuni malviventi erano intenti a mettere a segno un furto.

Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe preliminarmente ostruito la circolazione stradale posizionando sulla carreggiata due mezzi pesanti, allo scopo di impedire o comunque ostacolare il transito degli altri veicoli e ritardare l’eventuale intervento delle Forze dell’Ordine. Successivamente, utilizzando una pala meccanica montata su un escavatore come un vero e proprio ariete, avrebbero tentato di sradicare lo sportello automatico ATM dell’istituto bancario. Il tempestivo arrivo delle pattuglie ha, però, costretto i malviventi ad abbandonare il loro piano criminale e a dileguarsi a bordo di un’autovettura. Nel corso degli accertamenti effettuati sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore veicolo, risultato utilizzato per l’azione criminosa, che è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di specifici accertamenti tecnici, finalizzati a raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Sono in corso le indagini per ricostruire compiutamente la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori della spaccata.

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