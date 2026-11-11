Ribera

Ribera, 32enne condannato per aver venduto cocaina

L’imputato avrebbe venduto in tre occasioni cocaina dalle quali sarebbe stato possibile ricavare almeno dieci dosi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un anno e due mesi di reclusione per la cessione, in almeno tre occasioni, di cocaina. Lo ha disposto il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, nei confronti di Alessandro Macca, 32 anni, di Ribera. La vicenda risale al 2022. Secondo quanto ricostruito, l’imputato avrebbe venduto in tre occasioni cocaina dalle quali sarebbe stato possibile ricavare almeno dieci dosi. 

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