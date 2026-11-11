Non si ferma all’Alt della Polizia e tenta di disfarsi della droga: arrestato
E' stato trovato in possesso di un involucro con 10 grammi di cocaina, nascosto nella tasca della felpa
Ha tentato di sfuggire ad un controllo in quanto aveva con sé delle dosi di cocaina. L’uomo, un catanese di 35 anni, è stato arrestato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dopo un inseguimento scaturito dal mancato rispetto dell’alt intimato dalla pattuglia che stava effettuando un posto di controllo, in un tratto di via Plebiscito.
Il conducente non si è fermato e ha accelerato bruscamente, fuggendo in auto per le vie del quartiere San Cristoforo, mettendo a repentaglio, con la sua condotta, la sicurezza dei pedoni. Il 35enne ha arrestato la marcia nei pressi di via Velis, dove si è lanciato fuori dall’auto, per cercare di proseguire la fuga a piedi. Uno dei poliziotti l’ha rincorso e, senza perderlo mai di vista, l’ha fermato dopo alcuni metri. L’uomo è stato controllato e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro con 10 grammi di cocaina, nascosto nella tasca della felpa. I poliziotti hanno recuperato anche alcuni involucri che l’uomo, nel tragitto, aveva lanciato in strada. Nello specifico, aveva provato a disfarsi di quattro dosi di cocaina.
Tutta la droga è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per fuga pericolosa e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.
Come disposto dal PM di turno, è stato collocato agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato per direttissima.