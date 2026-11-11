Ultime Notizie

Non si ferma all’Alt della Polizia e tenta di disfarsi della droga: arrestato

E' stato trovato in possesso di un involucro con 10 grammi di cocaina, nascosto nella tasca della felpa

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Ha tentato di sfuggire ad un controllo in quanto aveva con sé delle dosi di cocaina. L’uomo, un catanese di 35 anni, è stato arrestato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dopo un inseguimento scaturito dal mancato rispetto dell’alt intimato dalla pattuglia che stava effettuando un posto di controllo, in un tratto di via Plebiscito.

Il conducente non si è fermato e ha accelerato bruscamente, fuggendo in auto per le vie del quartiere San Cristoforo, mettendo a repentaglio, con la sua condotta, la sicurezza dei pedoni. Il 35enne ha arrestato la marcia nei pressi di via Velis, dove si è lanciato fuori dall’auto, per cercare di proseguire la fuga a piedi. Uno dei poliziotti l’ha rincorso e, senza perderlo mai di vista, l’ha fermato dopo alcuni metri. L’uomo è stato controllato e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro con 10 grammi di cocaina, nascosto nella tasca della felpa. I poliziotti hanno recuperato anche alcuni involucri che l’uomo, nel tragitto, aveva lanciato in strada. Nello specifico, aveva provato a disfarsi di quattro dosi di cocaina.

Tutta la droga è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per fuga pericolosa e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dal PM di turno, è stato collocato agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato per direttissima.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Non si ferma all’Alt della Polizia e tenta di disfarsi della droga: arrestato
PRIMO PIANO

Macellazione clandestina di cavalli, 7 misure cautelari: arrestato anche veterinario
Ribera

Ribera, 32enne condannato per aver venduto cocaina
Agrigento

Aica, 216 interventi in dieci giornate lavorative in 25 Comuni
Politica

Sicilia, approvata la Finanziaria. Schifani: “Proseguiamo percorso di crescita”
banner italpress istituzionale banner italpress tv