Movida, polizia e carabinieri intervengono per disordini in via Atenea (VIDEO)





Ancora disordini in centro città ad Agrigento. Durante il servizio “movida sicura” gli agenti della polizia, insieme ai vigili urbani e ai carabinieri, sono intervenuti in un locale di via Atenea dove seduti c’erano dei giovani di nazionalità tunisina, alcuni dei quali sottoposti anche al Daspo urbano e che, dunque, non sarebbero dovuti stare lì. Uno dei ragazzi, al momento dell’identificazione, è andato su tutte le furie. Prima le urla, poi si sarebbe scagliato contro alcuni poliziotti. Il giovane è stato condotto in Questura.