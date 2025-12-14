Agrigento

Movida, polizia e carabinieri intervengono per disordini in via Atenea (VIDEO)

Momenti di tensione in via Atenea dove le forze dell’ordine hanno identificato dei giovani immigrati, alcuni dei quali sottoposti a Daspo urbano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



Ancora disordini in centro città ad Agrigento. Durante il servizio “movida sicura” gli agenti della polizia, insieme ai vigili urbani e ai carabinieri, sono intervenuti in un locale di via Atenea dove seduti c’erano dei giovani di nazionalità tunisina, alcuni dei quali sottoposti anche al Daspo  urbano e che, dunque, non sarebbero dovuti stare lì. Uno dei ragazzi, al momento dell’identificazione, è andato su tutte le furie. Prima le urla, poi si sarebbe scagliato contro alcuni poliziotti. Il  giovane è stato condotto in Questura.

