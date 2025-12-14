Maria Grazia Brandara presenta il suo romanzo “Il disordine costituito e molto altro”
Ad Agrigento il 19 dicembre alle ore 16 presso la sala chiaramonte del seminario in piazza don minzoni, Maria Grazia Brandara presenterà il suo romanzo “Il disordine costituito e molto altro”.
Questo romanzo è il racconto di una donna che ha affrontato le sfide della vita con determinazione, passione e una profonda voglia di cambiamento.Dalla politica alla lotta contro la mafia, fino alla sua lotta più personale contro il tumore, Maria Grazia ci regala un viaggio ricco di speranza, resilienza e amore per la sua terra, la Sicilia.
Con uno sguardo lucido e, talvolta, ironico, Maria Grazia ci racconta i momenti difficili che l’hanno forgiata, ma anche quelli di grande gioia e soddisfazione che hanno tracciato il suo cammino. La sua vita, segnata dalla politica e dall’impegno sociale, è una testimonianza di coraggio e di quel potere di “non arrendersi mai”, anche nei momenti più oscuri.
Questo romanzo non è solo una storia di lotta e sacrificio, ma anche un racconto di speranza e di luce. È il racconto di una donna che ha trovato la forza di rialzarsi ogni volta, di sorridere di fronte alle difficoltà e di costruire un futuro migliore. Con leggerezza e un pizzico di allegria, Maria Grazia ci invita a non mollare mai, a lottare sempre per ciò che è giusto, e a credere che, anche dopo le tempeste, arriverà sempre un raggio di sole.