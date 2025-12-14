Porto Empedocle

Due auto e uno scooter danneggiati da un incendio a Porto Empdocle, indagini 

Al via le indagini dei carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso il gesto doloso

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un incendio, la cui natura è al vaglio degli investigatori, ha danneggiato due automobili e uno scooter in via Giolitti. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da una Nissan Qashqai di proprietà di un quarantenne.

Il rogo, subito dopo, ha avvolto anche una Fiat Punto di un pensionato sessantottenne e lo scooter Piaggio Liberty di un cinquantenne. Sono stati i residenti della zona a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso il gesto doloso. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Maria Grazia Brandara presenta il suo romanzo “Il disordine costituito e molto altro”
Catania

In garage con 204 chili di materiale esplodente, denunciati due fratelli
Catania

Pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa, arrestato minorenne
Agrigento

Schianto sulla strada Agrigento-Palma, due giovani in gravi condizioni 
di Giuseppe Castaldo

Il sequestro di 357 chili di hashish, la fuga tra i campi e l’arresto di due pescatori: i retroscena 
di Gioacchino Schicchi

Legami, interessi e potere: ecco la Suburra di Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv