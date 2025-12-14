Due auto e uno scooter danneggiati da un incendio a Porto Empdocle, indagini 

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un incendio, la cui natura è al vaglio degli investigatori, ha danneggiato due automobili e uno scooter in via Giolitti. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da una Nissan Qashqai di proprietà di un quarantenne.

Il rogo, subito dopo, ha avvolto anche una Fiat Punto di un pensionato sessantottenne e lo scooter Piaggio Liberty di un cinquantenne. Sono stati i residenti della zona a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso il gesto doloso.