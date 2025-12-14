Ladri danneggiano telecamere e “visitano” bar, danni per quasi 9mila euro 

Ladri in azione a Comitini. Ignoti malviventi hanno preso di mira il bar Radici, nel centralissima piazza Umberto I. Prima hanno scassinato la porta di ingresso e poi hanno danneggiato anche l’impianto di sorveglianza per agire indisturbati.

Una volta dentro, infatti, hanno portato via duecento euro dalla cassa, oltre tremila euro che si trovavano all’interno di slot machines e macchinette cambia denaro e merce di vario genere. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 9 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri.