Apertura

Ladri danneggiano telecamere e “visitano” bar, danni per quasi 9mila euro 

Ladri in azione a Comitini. Ignoti malviventi hanno preso di mira il bar Radici, nel centralissima piazza Umberto I

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a Comitini. Ignoti malviventi hanno preso di mira il bar Radici, nel centralissima piazza Umberto I. Prima hanno scassinato la porta di ingresso e poi hanno danneggiato anche l’impianto di sorveglianza per agire indisturbati.

Una volta dentro, infatti, hanno portato via duecento euro dalla cassa, oltre tremila euro che si trovavano all’interno di slot machines e macchinette cambia denaro e merce di vario genere. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 9 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa, arrestato minorenne
Agrigento

Schianto sulla strada Agrigento-Palma, due giovani in gravi condizioni 
di Gioacchino Schicchi

Legami, interessi e potere: ecco la Suburra di Agrigento
Agrigento

Movida, polizia e carabinieri intervengono per disordini in via Atenea (VIDEO)
Apertura

Due auto e uno scooter danneggiati da un incendio a Porto Empdocle, indagini 
Apertura

Ladri danneggiano telecamere e “visitano” bar, danni per quasi 9mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv