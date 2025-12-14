Pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa, arrestato minorenne

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di pattugliamento sull’intero capoluogo etneo, finalizzati soprattutto alla prevenzione e repressione dei reati connessi al traffico di armi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato per “detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni”, un minorenne di Catania.

In particolare, all’esito di una articolata attività investigativa, i militari dell’Arma avevano raccolto importanti elementi informative sulla possibilità che il minore a casa sua, nel cuore del quartiere San Cristoforo, avesse un’arma clandestina.

I Carabinieri, nella mattinata, hanno quindi deciso di intervenire e, in abiti borghesi, si sono presentati a casa del ragazzo, già conosciuto agli operanti per i suoi trascorsi giudiziari.

Avuto accesso all’appartamento, gli investigatori hanno trovato in casa il minore ed uno dei genitori.

Spiegate le ragioni della loro presenza il giovane ha palesato sin da subito una certa agitazione e, alla richiesta di consegnare eventuali armi detenute in casa, ha spontaneamente prelevato, dall’incavo di un divano, una pistola a salve 9mm, modificata e resa funzionale mediante la sostituzione della canna.

L’arma e stata trovata con un serbatoio contenente 5 proiettili calibro 32, mentre, in un sacchetto vi erano altri 12 proiettili, dello stesso calibro, che sono stati sequestrati unitamente alla pistola.

I Carabinieri,sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e , ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno arrestato il minore che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente che ha disposto il collocamento presso un Istituto Penale Minorile.