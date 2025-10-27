Movida sicura, più carabinieri impegnati nelle “zone sensibili”

Più carabinieri, anche in borghese, saranno impegnati nelle zone cosiddette sensibili di Agrigento per garantire sicurezza nei luoghi della movida e scongiurare episodi di microcriminalità. È quanto disposto dal comandante provinciale, il colonnello Nicola De Tullio.

Si tratta di servizi mirati effettuati dai militari dell’Arma che si sposteranno principalmente a piedi nel centro cittadino. L’obiettivo è quello di garantire sicurezza e prevenire episodi di particolare allarme quali risse, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.