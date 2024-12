Musica in reparto, gli studenti del liceo Empedocle si esibiscono presso la radioterapia del San Giovanni di Dio 

Musiche e canti natalizi risuoneranno lunedì mattina presso la radioterapia dell’ospedale di Agrigento grazie alla presenza in reparto degli studenti del Liceo classico e musicale “Empedocle” di Agrigento. Grazie alla sinergia tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e la direzione scolastica è infatti nato il progetto “musica in reparto” che prevede un calendario di cinque incontri, a partire dal periodo natalizio, con la direzione artistica del docente Calogero Lino.

Nel primo appuntamento, in programma lunedì 16 dicembre dalle ore 9.30, si svolgerà l’esibizione corale “voci di natale” curata dal docente di canto Leonardo Alaimo.

“Nell’ottica di un processo continuo di umanizzazione delle cure – commenta il direttore dell’Unità operativa complessa di radioterapia dell’ospedale di Agrigento, Michele Bono – dopo le pregresse installazioni di un murales artistico in sala di attesa, pannelli fotografici che rivestono le pareti della sala bunker e la recentissima ‘campana della vittoria’ a completamento del ciclo di radioterapia, la nostra idea è adesso quella di far risuonare le note musicali all’interno del reparto per incrementare quel processo di ‘prendersi cura’ dei nostri pazienti oltre le terapie mediche. Studi scientifici pubblicati su riviste specializzate – continua il dottor Bono – hanno dimostrato infatti che ci sono dei benefici concreti sui pazienti che ascoltano musica dal vivo all’interno dei reparti oncologici, con diminuzione dei livelli di ansia e alleggerimento del peso psicologico legato alla cura, creando un legame emotivo con i medici che aiuta il paziente ad abbattere le barriere, facilitando il dialogo e lo scambio per tutta la durata del trattamento”.