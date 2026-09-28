Nasce ad Agrigento la sezione Ucsi: Angelo Augusto Presidente

La solennità dei Santi Cosma e Damiano, gemelli, medici, martiri, è stata scelta per costituire la sezione di Agrigento dell’Unione Cattolica Stampa Italiana. A Licata, nella sede del portale di informazione “on line” QuiLicata.it, ha avuto luogo la prima assemblea, alla quale sono intervenuti il presidente di UCSI Sicilia, Gaetano Rizzo, ed il consigliere nazionale, agrigentino, Francesco Pira. L’assemblea, alla quale hanno partecipato tutti gli iscritti, ha sancito la costituzione della sezione agrigentina ed eletto per acclamazione il consiglio direttivo.

Ad Angelo Augusto, direttore responsabile del network di informazione on line QuiLicata.it, è stata affidata la carica di presidente; Giuseppe Pantano, collaboratore del Giornale di Sicilia e di Risoluto.it, è stato eletto vice presidente. L’incarico di segretario è stato affidato a Giuseppe Cellura, direttore responsabile di Lanterna TV, quello di tesoriere a Giovanni Siracusa, collaboratore di Bibirria News.

Cinque i consiglieri: Lilia Alba, collaboratrice del quotidiano “on line” Siciliaonpress, Giuseppe Alesci, collaboratore del Giornale di Sicilia, Aldo Licata, già collaboratore di testate sportive, Antonio Francesco Morello, collaboratore de La Sicilia e L’Amico del Popolo, e Carmelo Vella, editore e direttore responsabile di Verinews e collaboratore de La Sicilia.

Ad Annamaria Milano, responsabile della comunicazione dell’Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi”, il neo presidente ha conferito l’incarico di delegata per la Comunicazione e l’Ufficio stampa della sezione.

Della costituzione della sezione di Agrigento dell’UCSI è stato informato, dal presidente regionale, Gaetano Rizzo, e dal consigliere nazionale Francesco Pira, durante la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Siciliana che si è tenuta di recente a Lipari, Sua Eccellenza l’arcivescovo metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, al quale sarà a breve chiesta udienza per la presentazione del direttivo.

La notizia della costituzione della sezione di Agrigento dell’UCSI è stata accolta con soddisfazione dai vertici nazionali e regionali dell’Unione Cattolica Stampa Italiana e dai presidenti delle sezioni regionali che hanno augurato al neo presidente Angelo Augusto buon lavoro.

“Considero un onore – è il commento del presidente Augusto – avere ricevuto dai colleghi dell’assemblea, che ringrazio, l’incarico di presidente della sezione UCSI di Agrigento e ringrazio, altresì, Francesco Pira e Gaetano Rizzo per il sostegno. L’entusiasmo e la voglia di mettersi al lavoro di tutti, nel giorno in cui si celebrano i Santi Cosma e Damiano, è tanto. Abbiamo già messo assieme alcune idee, con riguardo ad iniziative su tutto il territorio agrigentino, che contiamo di realizzare nei prossimi mesi”.

Ecco i componenti la Sezione UCSI di Agrigento: Angelo Augusto, Giuseppe Pantano, Giuseppe Cellura, Giovanni Siracusa, Aldo Licata, Annamaria Milano, Lilia Alba, Gloria Incorvaia, Vincenzo Gallo, Giuseppe Alesci, Franco Morello, Domenico Cannizzaro, Vincenzo La Cognata, Carmelo Vella.