Agrigento

Trovato il cadavere di un 74enne in un’abitazione ad Agrigento, forse un malore fatale  

Il cadavere di un 74enne è stato rinvenuto nella serata di ieri in via Pietro Micca, nella zona sottostante via Manzoni, ad Agrigento

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Il cadavere di un 74enne è stato rinvenuto nella serata di ieri in via Pietro Micca, nella zona sottostante via Manzoni, ad Agrigento. Sono stati i vigili del fuoco a fare la scoperta dopo essere stati chiamati per procedere all’apertura della porta della casa. Secondo una prima ipotesi l’uomo sarebbe stato colpito da un malore fatale. Da una prima ispezione non ci sono segnali che possano far pensare ad una morte violenta. 

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