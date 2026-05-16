Agrigento

Nel bagagliaio aveva arnesi per mettere a segno un furto, denunciato 40enne

È successo ad Agrigento dove un quarantenne disoccupato, proveniente da un’altra provincia e con precedenti specifici, è stato denunciato

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Bloccato e identificato dalla polizia prima di mettere a segno un furto. È successo ad Agrigento dove un quarantenne disoccupato, proveniente da un’altra provincia e con precedenti specifici, è stato denunciato per possesso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e allo scasso. Gli agenti lo hanno notato in piena notte con fare sospetto.

L’uomo non ha saputo dare una giustificazione del perchè si trovasse in quel luogo e a quell’ora e così è scattata una perquisizione che ha permesso di rinvenire nel bagagliaio della sua auto numerosi arnesi e attrezzi da lavoro. È plausibile, dunque, che il quarantenne stesse programmando un colpo in qualche attività commerciale o in un’abitazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Pedopornografia, chieste condanna per geometra e ragioniere di Palma di Montechiaro 
di Gioacchino Schicchi

Palestra senza autorizzazioni chiusa dalla Polizia locale: sanzione da 5 mila euro e denuncia
Agrigento

“Violenza sessuale per un recupero crediti”, chieste condanne per boss e commerciante
Agrigento

Alunno morso da due zecche a scuola, portato in ospedale 
Apertura

Micidiale arsenale ancora nelle mani dei clan di Villaseta e Porto Empedocle
banner italpress istituzionale banner italpress tv