Palestra senza autorizzazioni chiusa dalla Polizia locale: sanzione da 5 mila euro e denuncia

Un impianto sportivo adibito a palestra è stato chiuso ad Agrigento a seguito di un controllo ispettivo effettuato dalla Polizia locale. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno riscontrato l’assenza della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), necessaria per l’esercizio del locale. Per tale violazione amministrativa è stato elevato un verbale con una sanzione pecuniaria di 5.000,00 euro.

Oltre alle irregolarità amministrative, gli accertamenti hanno fatto emergere l’assenza dei presidi antincendio previsti dalla normativa vigente per i locali aperti al pubblico. La mancanza dei requisiti di sicurezza ha comportato il deferimento all’autorità giudiziaria dei responsabili della struttura.

Il comando della Polizia locale ha avviato contestualmente una serie di verifiche per accertare la conformità urbanistica e catastale dell’immobile, al fine di escludere eventuali difformità edilizie o destinazioni d’uso non idonee.

L’attività della palestra è stata temporaneamente sospesa con provvedimento di chiusura. La riapertura della struttura resterà subordinata al completo ripristino degli adempimenti prescritti e alla regolarizzazione delle autorizzazioni mancanti.