Sicurezza stradale, i quattro candidati firmano il manifesto AIFVS: impegno per Agrigento

Tra buche, traffico, segnaletica carente e strade troppo spesso teatro di tragedie, la sicurezza stradale torna finalmente al centro del confronto politico cittadino. E questa volta con un impegno nero su bianco.

I quattro candidati alla carica di sindaco di Agrigento hanno infatti sottoscritto il “Manifesto per la Sicurezza Stradale di Agrigento – Verso l’Obiettivo Zero Vittime”, promosso dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, al termine di un confronto pubblico intenso, equilibrato e molto partecipato che si è svolto all’Hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone. L’iniziativa, fortemente voluta dalla referente provinciale dell’associazione, Carmelina Nobile, ha messo attorno allo stesso tavolo i candidati sindaco chiamati a confrontarsi su uno dei temi più sentiti dalla città: la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

A moderare l’incontro il giornalista Domenico Vecchio, che per circa un’ora ha guidato il dibattito affrontando temi concreti e quotidiani: dalla condizione delle strade cittadine ai punti più pericolosi della viabilità urbana, passando per traffico, controlli, illuminazione pubblica, educazione stradale e prevenzione. Nel manifesto sottoscritto dai candidati vengono individuati alcuni punti prioritari, a partire dalla mappatura dei “black point” cittadini entro i primi cento giorni di consiliatura e da una serie di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle arterie più critiche. Tra le priorità indicate figurano via Luca Crescente, pungolare ANAS anche per la SS 115 nel tratto Porto Empedocle-Agrigento, il Viale delle Dune e il passaggio della Valle dei Templi.

Il documento prevede inoltre maggiore tutela per le categorie più fragili, potenziamento dei controlli contro guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti, campagne permanenti di educazione stradale e l’istituzione di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale con il coinvolgimento diretto dell’associazione. Tra gli impegni inseriti anche la proposta di attivare uno sportello AIFVS APS presso il Comune di Agrigento per offrire supporto e assistenza alle vittime della strada e ai loro familiari. Un confronto dai toni civili e concreti che ha riportato il dibattito su un tema che riguarda la vita quotidiana dei cittadini e che troppo spesso emerge soltanto dopo l’ennesimo incidente.

(Foto Giuseppe Rigoli)