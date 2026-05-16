Canicattì

Canicattì, non lo fanno salire sul bus e lui rompe il vetro con una stampella

Pretende di salire sul bus pur non avendo il biglietto ma al no secco del conducente va in escandescenza e rompe il vetro del veicolo con un colpo di stampella

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Pretende di salire sul bus pur non avendo il biglietto ma al no secco del conducente va in escandescenza e rompe il vetro del veicolo con un colpo di stampella. È accaduto alla stazione degli autobus in Largo Aosta, a Canicattì. Protagonista un uomo, originario della Romania, che quasi quotidianamente si reca da Palma di Montechiaro a Canicattì per chiedere l’elemosina.

L’autista gli ha chiesto il biglietto per poter usufruire della corsa ma l’uomo non soltanto ne era sprovvista ma si è anche “scaldato” quando gli è stato impedito di salire. La scena è stata ripresa anche con un cellulare e le immagini, poco dopo, hanno fatto il giro dei social. Quando sul posto sono arrivate le forze dell’ordine l’uomo si era già dileguato ma non sarà difficile identificarlo. 

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