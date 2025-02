“Non mi sposto di qui fino a quando non mi danno l’acqua”, monta la protesta di un’agrigentina

“Non mi sposto di qui fino a quando non mi danno l’acqua”. Queste le parole di Emanuele Fragapane, che questo pomeriggio si è recata al Comune di Agrigento, chiedendo spiegazioni e pretendendo che dopo 26 giorni di sospensione l’acqua arrivasse nella sua abitazione di via Confalonieri. Il sindaco Franco Miccichè, non era presente in sede, ma si è subito impegnato a mandare i tecnici di Aica. Situazione, che ha richiamato l’attenzione della Polizia e della Digos, che si è conclusa positivamente e la donna è rientrata a casa. Nei giorni scorsi la stessa aveva anche chiamato i Carabinieri per far risolvere un problema di rottura di un tubo, ma oggi ha perso le staffe.