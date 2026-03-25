Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex, arrestato quarantenne 

Avrebbe violato la prescrizione imposta dalla misura cautelare a cui era sottoposto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna. Per un quarantenne disoccupato agrigentino si sono aperte le porte del carcere con un provvedimento emesso dal gip del tribunale. L’uomo adesso deve rispondere anche di aver disatteso la misura cautelare.

Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere. La vicenda risale allo scorso anno quando la donna, residente in un comune a pochi chilometri da Agrigento, aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale. Così il quarantenne avrebbe cominciato a perseguitare l’ex compagna a tal punto che nei suoi confronti era scattato il divieto di avvicinamento. Una misura che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata violata.