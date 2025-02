Nuove piante nel carcere di Agrigento, la donazione del Leo Club Host

Ieri pomeriggio i ragazzi del Leo Club Agrigento Host hanno donato alcune piante alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa di Agrigento, diretta dalla dottoressa Anna Puci.

“Con questo semplice gesto – commenta Turi Lo Sardo, Vice Presidente del Leo Club cittadino – io, il Presidente Bonfiglio e tutti i soci siamo lieti di contribuire al corso di giardinaggio che la struttura offre ai detenuti. Generalmente le case circondariali si trovano fuori dai centri urbani ma ciò non ci autorizza a dimenticare queste realtà. Ricordiamoci che la detenzione ha come obiettivo rieducare, riabilitare, far riflettere e insegnare un modus vivendi nel solco della legalità e del rispetto reciproco, non quello di umiliare o escludere. E a tal proposito il filosofo Voltaire disse che ‘la civiltà di un Paese si misura dalle condizioni delle carceri’, quindi si deve investire sul benessere di detenuti e forze dell’ordine e sul reinserimento sociale. Insieme al Presidente Leo Francesco Bonfiglio e a tutti i soci, ringrazio la direttrice della casa circondariale dottoressa Anna Puci, i responsabili Giovanni Alati e Giuseppe Di Miceli e la guardia penitenziaria Davide Gallo per aver accolto la nostra collaborazione”.

“Questa iniziativa – conclude il segretario Leo Marta Castelli – rientra tra le attività con obiettivi strettamente sociali cui noi Leo prestiamo da sempre molta attenzione, riconfermando il nostro impegno su molteplici fronti, anche e soprattutto quello dei diritti.”